Порядка 840 заявок на право ремонта московских школ подано на торгах

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Порядка 840 заявок в борьбе за право ремонта московских школ подано на совместных торгах, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Общая стоимость контрактов составила 4,4 миллиарда рублей. По словам главы ведомства Геннадия Дегтева, в конкурсе участвует 85 процентов школ столицы, в то время как за первые полгода среднее число участников торгов увеличилось до 8,8 – год назад эти данные не превышали 5,8.

"Среднее количество участников на лот превысило 4,5. Процесс формирования межшкольных торговых площадок, передача школам функций самостоятельных заказчиков призван централизовать и стандартизировать систему школьных закупок", – отметил глава ведомства.

В этом году состоится 178 аукционов на право ремонтировать общеобразовательные учебные заведения. В технической документации оговорено, во время работ должны будут использовать материалы, соответствующие государственным стандартам ГОСТ, СНиП, Санпин, а также экологическим, гигиеническим и пожарным требованиям.

"Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов", – добавляется в материале.

По данным департамента, закупки должны обеспечить ремонт 2,3 тысячи школ во всех округах столицы, который должны будут закончить к 15 августа 2016 года.