Московские школьники будут заниматься гольфом на уроках физкультуры

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Ученики столичных школ будут заниматься гольфом на третьем уроке физкультуры. Пока к данной программе присоединились пять учебных заведений, но в скором времени таких школ станет больше, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на вице-президента Федерации детского гольфа России Марину Валевскую.

При этом в Московской области ребят обучают гольфу уже в 15 школах. "Московская область активнее включилась в программу: только в Щелковском районе гольфом занимаются в 10 школах, в Дмитровском районе – в трех школах и в трех школах в Краснознаменском районе. На данный момент в Москве у нас пять школ. Есть еще несколько заявок, с которыми мы будем работать", - отметила Марина Валевская.

По ее словам, что в большинстве школ гольф преподают не только на уроках физкультуры, дети также посещают секции. Кроме того, Федерация детского гольфа совместно с министерством спорта разрабатывает проект научного учебного центра, где будут проводиться двухдневные курсы подготовки для преподавателей.

Программа "Столичное образование"

Уже разработана программа занятий, а оборудование не требует специального оснащения площадки. При этом уроки гольфа можно проводить в любое время года. "Оборудование компактно, мобильно и безопасно. Вместо лунок используются мишени с липкой поверхностью, а также пластиковые клюшки и мягкие мячи", - уточнила Валевская.

Напомним, экспертный совет Минобрнауки в конце прошлого месяца решил рекомендовать программу обучения гольфу на вариативном третьем уроке физкультуры.

Ранее M24.ru сообщало, что в столичных школах могут запустить постоянные уроки по фигурному катанию. Об этом сообщил глава департамента образования Исаак Калина. По его словам, школам разрешат делать сдвоенные уроки, чтобы дети успевали вернуться с катка и переодеться для других занятий.

"Школьники будут ходить на каток для того, чтобы заниматься фигурным катанием во время физкультуры. Разрешим для этого даже делать сдвоенные уроки, чтобы ученики могли успевали вернуться и переодеться для занятий", - заявил Калина. По его словам, уроки фигурного катания будут проходить на городских катках.

Нанимать специальных тренеров для этих занятий не придется. "Как оказалось, многие наши преподаватели по физкультуре серьезно занимались фигурным катанием. В каждой школе работает по 7-10 физруков, у них разная специализация, но есть и те, кто может научить катанию на коньках", - рассказал Калина.