11 апреля 2013, 08:46

В столичных детских садах и школах проверяют кухни

В детских садах проходят проверки кухонь

В четверг сотрудники департамента образования начали внеплановые проверки на кухнях учебных заведений. Ревизоры являются в детские сады и школы без предупреждения и проверяют состояние пищеблоков.

Проверки начались с 6 утра. Ранее время было выбрано, чтобы поварам хватило времени на приготовление завтрака, обеда и полдника.

Среди распространенных нарушений - излишки или недостача продуктов питания, нарушение технологических процессов и условий хранения продуктов.

За выявленные недочеты штрафуют комбинат питания, обслуживающий детский сад или школу.

