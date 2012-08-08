Информацию о зарплатах учителей опубликуют в интернете

ИТАР-ТАСС

На сайтах управ столичных районов будут публиковать информацию о средних зарплатах учителей с делением на школы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента образования Исаака Калину.

"Откроем рейтинг средних зарплат по Москве и будем публиковать данные по каждой школе, начиная с сентябрьских зарплат. Есть сайт департамента, есть сайты управ", - сказал Калина.

По его словам, теперь учителя смогут сравнить оплату труда и поинтересоваться у директоров, почему при одинаковом финансировании, в соседних школах зарплаты выше. Сейчас количество средств, выделяемых государством, зависит от числа учащихся в школе. Норматив обучения в первом классе – 21 час в неделю, а объем финансирования – 85 тысяч рублей в год на каждого первоклассника.

Средняя зарплата учителя составляет 54,2 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом оплата труда выросла на 37%.

"Расходы бюджета выросли очень значительно, город не пожалел денег. При этом рост зарплат в школах опережает рост объемов финансирования из бюджета, так как сегодня начали считать, а нужно ли им девять заместителей у директора. Раньше при сокращении ставки деньги уходили в бюджет, а сейчас ни одной копейки не забирают у школ, и школы сами регулируют свой штат", - добавил Калина.