Слияние школ способствует конкуренции между учителями - директор школы

"Образование в деталях": В чем плюсы и минусы слияния школ и детсадов

В Москве завершился основной этап трехлетней программы объединения школ. Более полутора тысяч образовательных учреждений были реорганизованы в 750. При этом число школ, обучающих победителей и призеров олимпиад, выросло в два раза - с 70 до 145.

Среди возможностей, которые дает "большая школа", специалисты отмечают возможность выявлять у детей таланты и корректировать их развитие еще на этапе дошкольного образования. Кроме того, обеспечивается преемственность обучения от детского сада до старшей школы. А также слияние позволяет объединить достижения и опыт вошедших в образовательный кластер учреждений и создать дополнительные образовательные программы.

По словам директора школы №1298 Ольги Ярославской, объединение школ способствует здоровой конкуренции между учителями.

"Возьмем обычную школу: 550 человек, 22 класса. Один учитель <...> биологии. Если в школе плохой биолог - оттуда не выйдет ни одного врача. Сейчас, если мы говорим об образовательном комплексе, их - три-четыре. Пусть они конкурируют и останется лучший или они друг друга подтянут", - пояснила она в эфире телеканала "Москва 24".

Как рассказал директор школы №1394 Валерий Тихонов, реорганизации школ предшествовала огромная работа с педагогическими коллективами и родителями.

"Москва в цифрах": Школьные успехи

"Мы собирали всех родителей - и дошкольных учреждений и школ, чтобы рассказать им о плюсах объединения. И когда родители поняли, что в одном здании будет сосредоточено все, что касается начальной школы, а в другом - средней и старшей, а мы показали, какие возможности будут, например, у кабинетов-лабораторий, то родители поняли, что это действительно актуально", - сообщил он.

Директор школы добавил, что основная цель объединения школ и детских садов, это создание условий для успешного обучения и раскрытия способностей детей.

"Логичней, когда школа выстраивается по зданиям, в каждом и которых сосредоточена определенная среда. Когда здание приспособлено для детей начальной школы и <...> имеются спальни, игровые зоны, компьютерные кабинеты, развивающие центры, то, наверное, это логично", - рассказал он.

Напомним, по планам столичного правительства, на смену детсадам и школам в Москве придут образовательные кластеры. Первый такой учебный комплекс на 7 тысяч детей появился на северо-востоке столицы, в него вошли сразу 10 образовательных учреждений: 4 колледжа, 2 школы и детские сады.

Как сообщалось ранее, школы Новой Москвы объединили в 9 образовательных комплексов. Планируется, что в течение трех лет условия во всех школах Новой Москвы перестанут отличаться от тех, что существуют в остальных столичных образовательных учреждениях.

Отметим, что за 2013 год две тысячи образовательных учреждений были преобразованы в 514 новых школ. Это не просто механическое слияние или простая реорганизация - у многих учеников на деле появляются интересные перспективы.

Процесс объединения школ закончится к 2015 году.