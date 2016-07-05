Школу в Лефортове приспособят для инвалидов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Школу № 1228 в Лефортове, рассчитанную на 160 учеников, полностью приспособят для маломобильных граждан после ремонта, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

В ходе капитального ремонта собираются осуществить частичную перепланировку без изменения функционального назначения четырехэтаэного кирпичного здания, площадь которого составляет 3513 квадратных метров. Также планируется заменить деревянные окна на пластиковые и установить лифты.

Для инвалидов-колясочников проходы к лифтам оборудуют пандусами, а в туалетах появятся кнопки вызова персонала, сигнал от которых будет поступать прямо на пост охраны. Для слабослышащих организуют специальные автоматические оповещения, а для слабовидящих – специальные стенды со знаково-опознавательной информацией.

Учебное заведение построили в 1940 году. На первом этаже находятся: гардероб, помещение охраны, обеденный зал, помещения пищеблока, спортивный зал, тренерская, снарядная и медицинский блок, а на втором, третьем и четвертом этажах – классы для занятий. Кроме того, в школе есть кабинеты логопеда и психолога, библиотека, музеи, а также комнаты для занятий в кружках.

Согласно результатам госэкспертизы, сметная стоимость проекта снижена на 2,3 миллиона рублей, что составляет 4,4 процента от изначально заявленной.