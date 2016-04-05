Детский сад на 185 мест в ТиНАО построили за счет инвестора

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Детский сад на 185 мест построен в микрорайоне Бутовские аллеи за счет средств инвестора, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"Этот детский сад – первый из семи, которые построят инвесторы в текущем году на новых территориях. Он рассчитан на 185 мест, остальные будут еще крупнее: от 190 до 350 мест. Они строятся в поселениях Внуковское, Первомайское, Сосенское", – сказал руководитель ведомства Владимир Жидкин.

Он также добавил, что по поручению мэра Москвы социальная инфраструктура в ТиНАО развивается очень активно. С момента присоединения территорий (1 июля 2012 года) здесь построено 22 детских сада, восемь школ и восемь поликлиник.

На внебюджетные средства в ТиНАО в этом году планируется построить 11 социальных объектов: семь детских садов и четыре школы. Детские сады рассчитаны в общей сложности на 1 770 мест, школы – на 5075 учеников.

"Большая Москва": Новые детские сады и школы Москвы

Напомним, за последние пять лет – с 2011 по 2015 годы – в Москве построили 238 зданий детских садов и школ. Из них 187 – за счет городского бюджета, 51 – за счет инвесторов.

В планах на 2016 год – строительство 36 зданий школ и детских садов, в том числе 22 зданий – за счет города и 14 зданий – за счет инвесторов.