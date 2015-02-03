Почти все столичные школы перешли на пятидневку - Исаак Калина

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Только 2 процента московских школ продолжают обучение по шестидневной системе, сообщил на заседании президиума правительства руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

"На сегодня у нас порядка 97 процентов с лишним учеников Москвы учатся уже по пятидневной неделе. Осталось где-то примерно чуть больше 2 процентов учеников из школ, которые не успели просто, я думаю, понять всех преимуществ пятидневной недели. Надеемся, в следующем году процесс практически будет завершен", - добавил Калина.

Инновации в школах Москвы

Напомним, решение о переводе столичных школ на пятидневную неделю было принято перед началом учебного года 2014-1015. Тогда власти планировали ввести новую систему в 70 процентах школ к концу года.

Предложение сократить количество учебных дней ранее одобрил Сергей Собянин. Он отметил, что при таком графике у родителей будет больше времени на общение с детьми. Переменам поспособствовала и новая система финансирования, введенная с января 2014 года. Если раньше школы, работающие шесть дней в неделю, получали больше бюджетных средств, то теперь учебные заведения с разным графиком уравняли в правах.

Количество учебных часов в школах, которые делают субботу выходным днем, остается прежним. Впрочем, некоторые школы приняли компромиссное решение: в младших и средних классах ввели пятидневную неделю, а в старших частично оставили шесть учебных дней.

Сопротивляются сокращению учебных дней родители учеников, которые посещают специализированные школы, лицеи и гимназии с углубленным изучением предметов: они опасаются, что шестидневную программу трудно будет разделить на пять дней, сохранив прежнее количество учебных часов и не перегрузив учеников. Но директора школ отмечают, что учеба - еще не все, что требуется для нормального развития ребенка: он должен посещать театры, музеи, ездить на экскурсии, и свободная суббота оставит больше возможностей для дополнительного развития.