Ученики и сотрудники школы в Отрадном освобождены

Фото: ИТАР-ТАСС

Преступник, взявший в заложники учащихся из школы на Отрадной улице, нейтрализован, ученики и сотрудники освобождены.

Как сообщает телеканал "Москва 24", был убит полицейский и учитель школы, а также ранен охранник. На место прибыл глава МВД Владимир Колокольцев, ситуацию взял под личный контроль Сергей Собянин.

Учеников, эвакуированных в ходе ЧП, перевели в соседнюю школу, они находятся в актовом зале.

По одной из версий, захвативший учебное заведение - один из старшеклассников.

Напомним, днем 3 февраля мужчина зашел с винтовкой в школу №263 на Отрадной улице и выстрелил в охранника, после чего он взял в заложники учеников.

На место прибыл вертолет МЧС, там же создан оперативный штаб спасателей. Территория школы оцеплена, около здания дежурят 15 карет "скорой помощи".

Отметим, что по совокупности статей за подобное преступление злоумышленнику может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.