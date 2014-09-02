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Москва 24

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Общество

02 сентября 2014, 20:34

Министр образования объяснил, когда в школах могут ввести платную продленку

школы образование Дмитрий Ливанов продленка

Группы продленного дня в школах Москвы могут стать платными

1 сентября многие столичные родители услышали от учителей новость, что группы продленного дня могут стать платными. Одна из родительниц оставила жалобу на горячую линию министру образования и науки Дмитрию Ливанову, сообщает телеканал "Москва 24".

Дмитрий Ливанов ответил на жалобу оперативно. По его словам, оснований для сбора денег на эти цели нет. Впрочем, школы могут внести плату за продленку, но одного решения директора для этого недостаточно.

"Школа имеет право вводить плату за присмотр в группах продленного дня. При этом учебное заведение должно обосновать сумму и согласовать ее с учредителем, то есть с окружным управлением образования. Пока ни одна московская школа с подобным вопросом к учредителям не обращалась", - отметил замруководителя департамента образования Москвы Александр Гаврилов.

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Отметим, что ранее директор Московского центра образования № 548 "Царицыно" Ефим Рачевский сообщил в эфире радио "Москва FM", что продленка в московских школах останется бесплатной.

"Эта острая и непроверенная информация стала пользоваться популярностью у родителей. Это неправда. Продленка как была в школах за счет бюджета города, так и осталась. На нее школы получают субсидии от департамента образования", - рассказал в эфире радиостанции эксперт.

По его словам, платные группы возможны только в том случае, когда желающих гораздо больше, чем выделено средств: "Тогда школы вправе с помощью управляющего совета выделить специальные группы детей, которые будут посещать продленку бесплатно, и несколько групп можно открыть за счет родительских средств, и это будет называться "дополнительная платная услуга по присмотру и уходу". Но обычно бюджетных денег хватает на всех желающих".

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