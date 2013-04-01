Форма поиска по сайту

01 апреля 2013, 11:15

Общество

60 московских школ перешли на электронные учебники

60 школ начали эксперимент по использованию электронных учебников

В рамках эксперимента 60 столичных школ на время отказались от использования бумажных учебников. В цифровой формат перевели учебники по русскому языку, математике, истории и другим основным предметам.

Тестирование гаджетов будет продолжаться в течение всей четвертой четверти. Если эксперимент удастся, то электронные книги появятся и в других школах, передает телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось, что для учителей столичных школ в начале марта организовали специальный обучающий семинар, в ходе которого педагоги освоили пользование электронными учебниками. В программе приняли участие 180 учителей из 60 образовательных учреждений.

Учителей консультировали сотрудники московского центра технологической поддержки образования.

Напомним, департамент образования столицы утвердил список электронных учебников для апробации в школах. По ним начнут учиться в 60 образовательных учреждениях Москвы. В перечень вошли 11 электронных книг. Итоги апробации планируют подвести в начале июня.

школы электронные учебники эксперименты

