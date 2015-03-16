В школьные каникулы дети и родители смогут сходить в театр бесплатно

Фото: Юлия Накошная/m24.ru

Во время весенних школьных каникул – 28 и 29 марта – в Москве пройдет акция "Всей семьей в театр", в рамках которой дети и родители смогут бесплатно посетить театры, подведомственные столичному департаменту культуры.

Так, горожане смогут посетить спектакли "Горе от ума" и "Посвящается Ялте" в "Современнике", постановку "Ревизор" в Московском драматическом театре имени Ермоловой, "Малыша и Карлсона, который живет на крыше" в Театре сатиры и другие. Полный список театров, участвующих в акции, и спектаклей опубликован на сайте депкульта.

Билеты можно получить через департамент образования, департамент социальной защиты населения, комитет общественных связей и департамент культуры.

Акция "Всей семьей в театр" ежегодно проходит в весенние и осенние каникулы в выходные дни.

Добавим, 27 марта в Москве пройдет еще одна театральная акция - "Ночь театра". В этом году она посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В акции примут участие все наиболее известные театры города – от "Современника" до "Практики". Зрители смогут посетить творческие встречи, открытые показы и репетиции, мастер-классы, кинопоказы, поэтические вечера, праздничные концерты и тематические экскурсии.