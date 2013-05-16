Тестирование школьников на наркотики не нарушает их прав - эксперт

Фото: ИТАР-ТАСС

Принудительное тестирование на наркотики не нарушает права школьников, а соответствует российскому законодательству, которое запрещает хранение наркотиков, рассказал в эфире "Москва FM" президент общественного совета организации "Россия без наркотиков" Владимир Иванов.

"Права здоровых школьников, которые не употребляют наркотики, кто будет защищать, если в школу могут принести наркотики и раздавать, и предлагать попробовать? Наркотики в России запрещены не только к распространению, но и к распространению, и к хранению", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что наркомания не может возникнуть без употребления наркотиков. Первый прием психотропных веществ, как правило, сопровождается защитной реакцией организма и вызывает отторжение.

"Выявлено, что только 15%, попробовавших однажды, могут продолжить под воздействием наркоманов, их уговоров и так далее. А 85% после первой пробы просто близко не подходят к возможности употребить наркотик", - сказал Иванов.

По его словам, ученика, уличенного в употреблении наркотиков, нужно отчислять из учебного заведения и отправлять на принудительное лечение.

Напомним, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательно чтении законопроект, обязывающий школьников проходить тестирование на наркотики. Учащихся до 15 лет будут проверять с согласия родителей, а те, кому больше 15, должны давать согласие сами.