Оформить соцкарту школьника можно на сайте госуслуг

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 1 декабря заявление на выдачу социальной карты школьника и учащегося колледжа оформляется только в электронном виде на портале госуслуг, сообщает пресс-служба центров "Мои документы".

Заполнить документы можно самостоятельно из дома либо в любом из 110 центров госуслуг. Для этого нужно воспользоваться компьютером с доступом в Интернет, они есть в секторе электронных услуг в каждом центре. Если же возникнут трудности, консультанты центров помогут зарегистрироваться на портале и оформить документы в электронном виде.

При этом отмечается, что оформить соцкарту через портал pgu.mos.ru учащиеся могут при условии, что учебное заведение имеет государственную аккредитацию.

Напомним, в настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса. Кроме того, планируется открыть еще 20 центров в разных районах Москвы.

Столичные центры предоставляют 152 услуги и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

По итогам недавнего международного исследования столичные центры госуслуг вошли в тройку мировых лидеров по доступности, управлению очередями, комфортности и возглавили рейтинг по обратной связи с гражданами.

Так, только в Москве центры госуслуг работают 7 дней в неделю без выходных с 8:00 до 20:00. При этом 97 процентов услуг можно получить без привязки к месту жительства.