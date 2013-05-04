Столичные бульвары стали площадками для занятий спортом по выходным

Московские бульвары стали площадками для занятий спортом по выходным

С сегодняшнего дня пять столичных бульваров становятся спортивными. Занятия и соревнования будут проходить по выходным дням. У каждого бульвара будет своя специализация. Так, Страстной и Гоголевский превратятся в шахматные клубы.

На Цветном бульваре планируют установить столы для пинг-понга, а на Патриарших прудах - батут.

Сретенский бульвар временно станет площадкой для игры в мини-гольф, доступной каждые выходные с половины двенадцатого дня. Наконец, на Тверском бульваре развернется фитнес-студия. Там же предлагается проводить и турниру по стритболу.

Московские бульвары превратятся в спортивные площадки с мая по сентябрь. В течение теплого сезона на них будут проводить различные соревнования.