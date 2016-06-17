В Москве появился сервис по поиску душа

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В городе появился онлайн-сервис по поиску душа. Он будет полезен москвичам во время отключения горячей воды.

Основатель сервиса по поиску душа Bоoosh.me Виктор Филиппов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, как воспользоваться новой услугой.

"Мы запустили страничку неделю назад. У нас уже 450 пользователей, которые готовы пойти и пробовать. У нас есть предварительные договоренности с несколькими душевыми. Сейчас мы расширяем сеть, чтобы открыть доступ для первых пользователей", – сказал он.

По его словам, желающих принять душ и душевые будут проверять перед включением в базу. "Любой человек не сможет просто так прийти. Нужно зарегистрироваться в приложении, пройти проверку (скорее всего скан паспорта, как и в других подобных сервисах). И это касается обеих сторон", – добавил он.

По словам Филиппова, сервис создается не только на летний период. Он может быть полезен спортсменам в течение всего года.

Москвичи смогут принять душ в любой точке города

Первые 15 минут пользования душем будут стоить 250 рублей, а за каждую дополнительную минуту надо платить по 10 рублей. Ограничений на время мытья нет. Сервис объединяет отели, спа, фитнес-центры и квартиры. Душ можно забронировать заранее.

Воду будут отключать в городе до 25 августа. Профилактические работы затронут 12 районных и 11 квартальных тепловых станций, 80 малых котельных и почти 10 тысяч тепловых пунктов.

Узнать период отключения горячей воды в конкретном доме можно на сайтах:

МОЭК;

На московском портале государственных услуг;

На портале открытых данных.

Кроме того, получить информацию о сроках можно через мобильное приложение ЖКХ Москвы. Если у вас на телефоне не установлена такая функция, то воспользуйтесь командой SMS. Для этого отправьте бесплатное сообщение с текстом: "гор_вода_п" на номер 7377, а дальше следуйте инструкциям. Чтобы отключить подписку, отправьте SMS с текстом: "гор_вода_стоп" на номер: 7377.