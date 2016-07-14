"Активный гражданин" подарит баллы за оценку городских новинок

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

"Активный гражданин" подарит пользователям баллы в честь дня рожденья раздела "Городские новинки", сообщает пресс-служба сервиса. За оценку каждой новинки будут начисляться пять дополнительных баллов.

Отмечается, что раздел очень популярен среди пользователей. С начала 2016 года в нем прошло более 80 голосований, в каждом из которых в среднем участвовало от 70 до 100 тысяч горожан.

Москвичи оценивали такие нововведения, как запуск 130 дополнительных поездов в метро (участвовало более 95 тысяч москвичей), завершение реставрации интерьеров Казанского вокзала (более 80 тысяч участников), новый сервис информирования о капремонте (более 80 тысяч участников) и другие.

Акции "Голосуй все лето!" продлится до конца лета. Накопленные баллы можно будет обменять в "Магазине поощрений" сервиса и получить билеты на выставки, спортивные мероприятия, спектакли и т.д.

Ранее "Активный гражданин" составил рейтинг "Городских новинок", появившихся в Москве с апреля по июнь 2016 года. По итогам II квартала высшие оценки жители поставили нововведениям в сфере транспорта, оформления документов и досуга. Самую высокую оценку (4,87 балла) получил запуск в метро тематического поезда в честь 55-летия полета Гагарина. На втором месте в рейтинге – новость о переводе девяти трамвайных маршрутов на северо-западе Москвы на тактовое расписание.