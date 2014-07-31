Съемки восьмого сезона "Теории большого взрыва" отложены

Фото: facebook.com/TheBigBangTheory

Компания Warner Bros. TV отложила на неопределенный срок съемки нового, уже восьмого по счету, сезона "Теории большого взрыва" (The Big Bang Theory). Студия никак не может прийти к согласию с ключевыми звездами ситкома по поводу их гонораров.

К производству первого эпизода восьмого сезона должны были приступить 30 июля. Однако пять актеров – Джим Парсонс (Шелдон), Джонни Галэки (Леонард), Кейли Куоко (Пенни), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найяр (Радж) – отказались подписывать существующие контракты, сообщает Variety.

Переговоры относительно размера гонораров ведутся с актерами еще с января. Парсонс, Куоко и Галэки настаивают на том, чтобы им платили по одному миллиону долларов за эпизод.

Усложняется ситуация тем, что Парсонс уверен, что его гонорар должен быть выше, чем у остальных партнеров, в то время как Куоко и Галэки выступают за равномерное распределение вознаграждений. Хелберг и Найяр, в свою очередь, недовольны тем, что их гонорары ниже, чем у тройки коллег.