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Сериалы

31 июля 2014, 13:48

Съемки восьмого сезона "Теории большого взрыва" отложены

сериалы гонорары контракты Теория Большого взрыва

Фото: facebook.com/TheBigBangTheory

Компания Warner Bros. TV отложила на неопределенный срок съемки нового, уже восьмого по счету, сезона "Теории большого взрыва" (The Big Bang Theory). Студия никак не может прийти к согласию с ключевыми звездами ситкома по поводу их гонораров.

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К производству первого эпизода восьмого сезона должны были приступить 30 июля. Однако пять актеров – Джим Парсонс (Шелдон), Джонни Галэки (Леонард), Кейли Куоко (Пенни), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найяр (Радж) – отказались подписывать существующие контракты, сообщает Variety.

Переговоры относительно размера гонораров ведутся с актерами еще с января. Парсонс, Куоко и Галэки настаивают на том, чтобы им платили по одному миллиону долларов за эпизод.

Усложняется ситуация тем, что Парсонс уверен, что его гонорар должен быть выше, чем у остальных партнеров, в то время как Куоко и Галэки выступают за равномерное распределение вознаграждений. Хелберг и Найяр, в свою очередь, недовольны тем, что их гонорары ниже, чем у тройки коллег.

"Теория большого взрыва" - один из самых популярных ситкомов современности. Его транслирует американский телеканал CBS. Рассказывает сериал о жизни друзей-физиков, по соседству с которыми однажды поселилась официантка с актерскими амбициями.

Джим Парсонс трижды получал "Эмми" за роль Шелдона. В этом году он также номинирован на престижную премию.

Сериал про физиков-ботаников настолько популярен, что в марте этого года его продлили сразу на три сезона. Это значит, что зрители смогут наблюдать за жизнью Шелдона, Леонарда, Пенни и других любимых героев до, как минимум, 2017 года.

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