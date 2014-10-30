Нил Патрик Харрис снимется в "Американской истории ужасов"

Нил Патрик Харрис. Фото: imdb.com

Нил Патрик Харрис все-таки снимется в "Американской истории ужасов" (American Horror Story) - создатель сериала Райан Мерфи, ранее обещавший подобрать для исполнителя роли Барни из "Как я встретил вашу маму" (How I Met Your Mother) место в своем сериале, сдержал слово.

Вместе с Харрисом присоединится к "Фрик-шоу" (Freak Show) и его спутник жизни – актер Дэвид Бартка. Пара снимется в финальных эпизодах стартовавшего в октябре сезона. Нил Патрик Харрис сыграет продавца, а Бартка – мужчину, неким образом связанного с немкой Эльзой Марс, героиней Джессики Лэнг, сообщает TV Line.

В "Американскую историю ужасов", кроме того, вернется Лили Рэйб, принимавшая участие во всех предыдущих сезонах шоу. Правда, нового персонажа у актрисы не будет: Рейб исполнит ту же роль, что и во второй части антологии ("Психиатрическая лечебница" - Asylum).

События "Фрик-шоу", напомним, разворачиваются в 1950 году, то есть до "Психиатрической лечебницы". Одна из актрис цирка уродов – это Пеппер (Наоми Гроссман), в последствие оказавшаяся в той самой больнице, о которой рассказал второй сезон антологии.

Сестра Мэри (Рейб) появится в десятом эпизоде "Фрик-шоу" и предоставит зрителям возможность узнать, как именно Пеппер попала в итоге в лечебницу Брайерклифф, сообщает Entertainment Weekly.

Напомним, ранее Нил Патрик Харрис просил Мерфи взять его в новый сезон антологии. Автор сериала отмечал, что у него непременно найдется местечко для Харриса, но официально эта информация до настоящего момента не была подтверждена.

Кстати, недавно стало известно, что Харрис станет ведущим следующей церемонии вручения премии "Оскар".

Четвертый сезон "Американской истории ужасов" стартовал в начале октября. Он рассказывает об одной из последних в США цирке уродов.

Труппу возглавляет героиня Джессики Лэнг, переехавшая во Флориду немка Эльза Марс. Сара Полсон играет двухголовую женщину, Кэти Бейтс – бородатую, Анжела Бассетт - трехгрудую. Также в сериале вновь появятся Эван Питерс (парень с руками лобстера), Фрэнсис Конрой, Дэнис О’Хэйр, Эмма Робертс. К шоу присоединятся и новые актеры: Джон Линч из "Фарго" (Fargo), Майкл Чиклис, Финн Уиттрок.

Кроме того, в сериале снимается самая маленькая из ныне живущих женщин мира, 20-летняя Йоти Амгэ.