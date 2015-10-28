Вышел новый тизер сериала "Секретные материалы"

Фото: facebook.com/thexfilesonfox

Телеканал Fox представил новый тизер мини-сезона сериала "Секретные материалы". Судя по тизеру главные герои "Секретных материалов", агенты Малдер и Скалли, встречаются с очередными антагонистами. Из предыдущих видеороликов, наиболее внимательные зрители поняли, что их снова ждет встреча с уже знакомыми персонажами, такими, как человек-червяк, Курильщик и другие.

Ожидается, что новая часть сериала появится в эфире в январе 2016 года. Ранее продюсер Крис Картер заявил, что новый сезон "Секретных материалов" будет посвящен страхам нового времени.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=szVb8-c9oH4]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь:FOX

Проект из шести эпизодов "The X-Files Revival" станет первым продолжением сериала после 13-летнего перерыва. "Секретные материалы" – американский научно-фантастический телесериал, созданный Крисом Картером.

Сериал шел с 1993 по 2002 год. За это время были сняты 202 серии. На основе сериала было также снято два полнометражных фильма: "Секретные материалы: Борьба за будущее", выпущенный в 1998 году, и "Секретные материалы: Хочу верить" в 2008, а также был выпущен спин-офф "Одинокий стрелок".