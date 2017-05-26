Новый трейлер "Игры престолов" установил очередной рекорд

Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов" собрал 61 миллион просмотров за первые сутки, установив таким образом мировой рекорд в истории телешоу, сообщает издание Deadline.

Ролик был опубликован 25 мая на канале компании HBO в YouTube, а также выложен в Facebook и Twitter. В коротком видео появились все основные персонажи сериала: Санса Старк и Джон Сноу, Серсея и Джейми Ланнистеры, Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.



HBO постоянно подогревает интерес поклонников к проекту. Например, в конце марта в сети появился проморолик с тающей глыбой льда, в которой была скрыта дата премьеры седьмого сезона. Позже были опубликованы официальные фото новых серий.

Новый сезон "Игры престолов" стартует 16 июля. Создатели отмечали, что он будет короче, чем предыдущие – всего восемь серий вместо десяти.

