Герои с безуминкой: чем Шерлок и Малдер займутся зимой

Постер к сериалу "Мужчина ищет женщину"

У необычных людей – необычные приключения. Шерлок Холмс отправится бороться с призраками, Фокс Малдер столкнется с новым мировым порядком, а персонажа сериала "Во все тяжкие" отправят в прошлое. Редакция m24.ru узнала, какие самые яркие сериальные герои ждут зрителей этой зимой.

Интеллектуальный маньяк

"Шерлок"

Имя: Шерлок Холмс

Почему он в нашем списке: Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча – дерзкий, немного грубый, но необычайно одаренный консультирующий детектив. На помощь в раскрытии преступлений ему, кроме уникальных интеллектуальных данных и методов индукции/дедукции, приходят современные мобильные телефоны, интернет, GPS и прочее. Все потому, что создатели сериала "переселили" популярнейшего персонажа в XXI век. Однако специальный – рождественский – эпизод, который зрителям покажут в январе, перенесет Холмса и Ватсона (Мартин Фримен) в Лондон викторианской эпохи. Там нашему герою предстоит иметь дело с призраком. Так что посмотрим, как профессионализм и эрудиция помогут ему справиться со сверхъестественными сущностями.

Что было: "Шерлок" – это адаптация произведений Артура Конан Дойля о частном детективе Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Они познакомились, когда Холмс искал себе соседа по квартире. За три сезона друзья раскрыли секреты запертой комнаты с появляющимися внутри тайными знаками, замыслы международных террористов и многое другое.

Кадр из сериала "Шерлок"

Спасатель нарковарщиков

"Лучше звоните Солу" – спин-офф "Во все тяжкие"

Псевдоним: Сол Гудман. Настоящее имя – Джеймс Макгилл.

Почему он в нашем списке: Сол Гудман – мелкий адвокат, любитель решать дела, не доводя их до суда, юридический помощник Уолтера Уайта и Джесси. Они, как мы знаем из сериала "Во все тяжкие", однажды всерьез решились на изготовление метамфетамина. "Учитель химии и его бывший ученик, вступившие на кривую дорожку – что может быть интереснее для адвоката?" – подумал Гудман. Во втором сезоне сериала зрители увидят, как жил этот герой до того, как познакомился с Уолтером, и узнают, как у него появлялись все связи в мире криминала.

Что было: "Лучше звоните Солу" – это спин-офф многосерийного фильма "Во все тяжкие". В первом сезоне главный герой всеми силами пытался открыть свою собственную адвокатскую контору в Альбукерке.

Кадр из сериала "Лучше звоните Солу"

Параноик-сюрреалист

"Мужчина ищет женщину"

Имя: Джош

Почему он в нашем списке: 27-летний Джош отчаянно пытается найти настоящую любовь. Казалось бы, что в этом необычного? Ведь большинство населяющих нашу планету людей, скорее всего, тоже решают эту задачу. Однако переживания этого молодого человека загадочным образом материализуются и превращаются в настоящих монстров, словно сошедших со страшных картинок. Таким образом, Джош создал свой собственный, сюрреалистичный мир, который может понять только он. Создатели сериала обещают, что во втором сезоне "Мужчина ищет женщину" не потеряет своего слегка сумасшедшего очарования. "Любовь бывает странной" – гласит слоган. Какие же еще странности ожидают главного героя, увидим совсем скоро.

Что было: Джош расстался с девушкой. Не зная, как справиться с собой и маниакальным желанием найти вторую половинку, он идет на свидание с троллем из-под моста, ведет беседы со своей рукой и убегает от сестры, превратившейся в зомби-сваху, страстно желающую помочь брату наладить личную жизнь.

Кадр из сериала "Мужчина ищет женщину"

Кузина Супермена

"Супердевушка"

Имя: Кара Дэнверс

Почему она в нашем списке: уже только название сериала подсказывает, что Кара отличается от обычных людей. Дело в том, что тому самому Супермену она приходится родственницей – двоюродной сестрой. Когда ей было двенадцать лет, ее отправили на Землю, чтобы защищать маленького братика Кэла. Но Кара прибыла на место назначения с опозданием, и узнала, что защищать кузена уже не требуется – он и сам вполне может с этим справиться. К тому же он успел прославиться – и теперь его знают как Супермена.

Кара, которой теперь 24 года, старается не выделяться среди сверстников, ходит на работу и на свидания. О своих способностях и неземном происхождении пытается забыть. Но однажды об этом пришлось вспомнить…

Первый сезон сериала будет показан в декабре.

Кадр из сериала "Супердевушка"

Гроза инопланетян

"Секретные материалы"

Имя: Фокс Малдер

Почему он в нашем списке: специальный агент ФБР, уверенный, что его младшую сестру Саманту похитили инопланетяне. Теперь со своей напарницей Даной Скалли занимается делами, связанными с паранормальным явлениями. Насколько Малдер продвинулся в раскрытии "истины, которая рядом", мы не знаем с 2002-го года – тогда был показан девятый сезон X-files. Наш герой узнал дату инопланетного вторжения, но поделиться информацией ни с кем не смог. Кроме того, он был вынужден скрываться от властей, приговоривших его к смертной казни за убийство. В январе 2016-го поклонники проекта увидят долгожданное продолжение, сюжет которого сейчас держится в секрете. Но известно, что создатели сериала затронули темы "большого брата" и нового мирового порядка.

Что было: Фокс Малдер за предыдущие сезоны "Секретных материалов" успел пройти огонь, воду и медные трубы – он инсценировал собственную смерть, пытался раскрыть правительственный заговор, преодолел заболевание мозга, в конце концов, и сам был похищен инопланетянами (еле живым, но они его вернули).

Кадр из сериала "Секретные материалы"

Наталья Бойкова