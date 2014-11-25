В новом сезоне "Настоящего детектива" сыграет Рейчел МакАдамс

Рейчел МакАдамс. Фото: imdb.com

Американский телеканал HBO утвердил еще троих актров, которые снимутся во втором сезоне "Настоящего детектива" (True Detective). К Колину Фарреллу и Винсу Вону присоединятся Рейчел МакАдамс ("Дневник памяти"), Келли Райлли ("Экипаж") и Тейлор Китч ("Джон Картер").

МакАдамс досталась главная женская роль, сообщает The Hollywood Reporter. Она воплотит на экране детектива Ани Беззеридес, чьи высокие моральные принципы мешают ей служить коррумпированной системе.

Китч станет ветераном войны с тяжелым прошлым, Райлли – женой мафиози Фрэнка Сеймона, которого сыграет Винс Вон ("Мистер и миссис Смит"). Преступник находится на гране потери своей "империи" после смерти партнера по бизнесу.

Напомним, что сюжет нового сезона "Настоящего детектива" сфокусируется на убийстве бизнесмена в коррумпированном городе. Предпринимателя находят мертвым накануне дня, когда он должен был совершить крупную сделку. Разбираться с делом будут трое полицейских из разных городов.

Также в сериале сыграет Колин Фаррелл ("Особое мнение"), его героем станет детектив Рей Велкоро. Он мечется между своими боссами и преступной группировкой, с которой связался.

Сериал "Настоящий детектив" стартовал на американском телеканале HBO в январе этого года. Первый сезон рассказал историю двух детективов-напарников, которые повторно расследуют дело о серийном убийце, в 1995 году отправившем на тот свет добрую половину жителей Луизианы. Киллера искали герои Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсона. Повествование было отчасти ретроспективным: часть сериальных сцен разворачивалась в 1990-х годах.

То, что в новом сезоне сериала прежние герои не появятся, стало известно еще весной. Сначала об этом заявил Мэтью МакКонахи, затем – создатель телешоу Ник Пиццолатто. Автор "Настоящего детектива" отметил, что в новой порции эпизодов зрители познакомятся с совершенно новыми главными героями.