Фото: hollywoodreporter.com

Телеканал NBC заявил о прекращении съемок сериала "Ганнибал", который служил приквелом к "Молчанию Ягнят". Третий сезон, трансляция которого на NBC закончится 27 августа, станет, по всей видимости, последним в телеэкранизации серии романов Томаса Харриса.

Причиной тому, по сведениям The Hollywood Reporter, могла послужить проблема с получением авторский прав на персонажа Джоди Фостер из оригинальной экранизации: режиссер Брайан Фуллер, хотел ввести персонажа Клэрис Старлинг в четвертом сезоне сериала.

Теперь, возможно, продюсеры Gaumont TV смогут договориться с другим каналом, чтобы возобновить работу над проектом, несмотря на низкие рейтинги.