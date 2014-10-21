Создатели "Американской истории ужасов" снимут комедийный хоррор

Фото: facebook.com/americanhorrorstory

Осенью 2015 года на телеэкраны выйдет новый сериал от создателей "Американской истории ужасов" (American Horror Story) Райана Мерфи и Брэда Фэлчака. Это вновь будет хоррор-антология, на этот раз – комедийная.

Американский телеканал Fox уже заказал целый сезон сериала под названием "Королевы крика" (Scream Queens), в нем будет 15 часовых эпизодов, сообщает The Hollywood Reporter.

События первой части антологии развернутся в кампусе колледжа, где произошла серия убийств. В последующих сезонах место действия и герои будут постоянно меняться – как и в "Американской истории ужасов".

"Мы планируем создать совершенно новый жанр – хоррор-комедию. Идея каждого сезона будет вращаться вокруг двух женских персонажей", - рассказал Райан Мерфи.

По словам продюсера, уже запущены кастинги по всему миру: создатели ищут двух актрис на главных роли и еще десять профессионалов – на второстепенные.

Пока не определена дата премьеры еще одной антологии от Мерфи – "Американской истории криминала" (American Crime Story). Предполагается, что этот сериал станет своеобразным спин-оффом популярной "Американской истории ужасов", которую недавно продлили на пятый сезон.

Сериал "Американская история ужасов" примечателен тем, что каждый его сезон является самостоятельной картиной со своей темой и своим сюжетом. Из сезона в сезон зрители видят одних и тех же актеров, но в разной обстановке и в разных образах. Так, сначала зрители наблюдали за домом-убийцей и призраками, второй сезон окунул их в атмосферу психиатрической лечебницы, а третий заставил следить за жизнью ведьм.



Четвертый сезон "Американской истории ужасов", напомним,стартовал в начале октября, он называется "Фрик-шоу". События на этот раз разворачиваются в 1950 году. Героиня Джессики Лэнг, переехавшая во Флориду немка Эльза Марс, возглавляет труппу фриков и пытается сделать все, чтобы цирки уродов не канули в лету.

Сара Полсон играет двухголовую женщину, Кэти Бейтс – бородатую, Анжела Бассетт – трехгрудую. Также в сериале вновь появляются Эван Питерс (парень с руками лобстера), Фрэнсис Конрой, Дэнис О’Хэйр, Эмма Робертс. К шоу присоединились и новые актеры: Джон Линч из "Фарго" (Fargo), Майкл Чиклис, Финн Уиттрок.

В сериале снялась также самая маленькая из ныне живущих женщин мира, 20-летняя Йоти Амгэ.