21 июля 2015, 10:36

Культура

Актриса Кейт Бланшетт станет режиссером

Фото: imdb.com

Известная актриса Кейт Бланшетт станет режиссером нового сериала австралийского телевидения. Он будет называться "Без гражданства" ("Stateless"), сообщает издание Variety.

Сериал будет основан на реальных событиях, в центре сюжета – Корнелия Рау, страдающая биполярным расстройством. В 2004 году ее нашли в австралийском городе Брисбене в полусознательном состоянии, после чего ее отправили в центр временного пребывания для иммигрантов. Из-за этой ошибки ей пришлось побывать и в тюрьме.

"Без гражданства" – режиссерский дебют Бланшетт.

Кейт Бланшетт – австралийская актриса, получившая две премии "Оскар" и три "Золотых глобуса".

Среди ее работ – роли в таких фильмах, как "Елизавета", "Талантливый мистер Рипли", " Властелин колец", "Загадочная история Бенджамина Баттона" и других.

