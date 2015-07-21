Фото: imdb.com
Известная актриса Кейт Бланшетт станет режиссером нового сериала австралийского телевидения. Он будет называться "Без гражданства" ("Stateless"), сообщает издание Variety.
Сериал будет основан на реальных событиях, в центре сюжета – Корнелия Рау, страдающая биполярным расстройством. В 2004 году ее нашли в австралийском городе Брисбене в полусознательном состоянии, после чего ее отправили в центр временного пребывания для иммигрантов. Из-за этой ошибки ей пришлось побывать и в тюрьме.
"Без гражданства" – режиссерский дебют Бланшетт.
Среди ее работ – роли в таких фильмах, как "Елизавета", "Талантливый мистер Рипли", " Властелин колец", "Загадочная история Бенджамина Баттона" и других.