21 июля 2015, 16:45

Культура

NBC перезапустит сериал "Зена: Королева воинов"

Фото: hollywoodreporter.com

Компании NBC и NBC Universal ищут сценариста для съемок продолжения сериала "Зена: Королева воинов". Это означает, что сериал в скором времени может вернуться на экраны, сообщает The Hollywood Reporter.

Предположительно, продюсеры Роб Таперт и Сэм Рэйми также примут участие в проекте, но участие в проекте Люси Лоулесс, актрисы, исполнившей заглавную роль в оригинальном сериале, пока что не подтверждается.

По информации зарубежных СМИ, Зена приобретет новые черты характера, станет более сложной и умной героиней.

Сериал "Зена: Королева Воинов", завоевавший популярность в 108 странах мира, стал спин-оффом сериала "Удивительные странствия Геракла" . Было отснято шесть сезонов, которые транслировались с 1995 по 2001 год.

В центре сюжета сериала – безжалостная убийца Зена, решившая встать на путь добра, защищать слабых и бороться со злом.

В России телесериал начал впервые транслироваться с 1998 года.

Напомним, в январе этого года выйдет долгожданное продолжение "Секретных материалов", кроме того, идет подготовка к съемкам нового сезона "Твин Пикс" Дэвида Линча.

сериалы спин-оффы Зена: Королева Воинов

