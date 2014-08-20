Сериал-хоррор "Штамм" Гильермо дель Торо продлили на второй сезон

Фото: страница сериала на Facebook

Сериал-хоррор про вампиров "Штамм" (The Strain), снятый режиссером Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хронос"), продлили на второй сезон. Новая порция эпизодов выйдет на американском телеканале FX будущим летом.

Телешоу стартовало в середине июля и уже успело собрать восторженные отзывы критиков и зрителей. В США сериал успели посмотреть 12,7 миллионов человек, что характеризует "Штамм" как лучшую телепремьеру этого года, сообщает The Hollywood Reporter. Кроме того, FX заявил, что премьера стала самой просматриваемой за всю историю канала.

В основе сериала – трилогия книг, которую дель Торо написал в соавторстве с Чаком Хуганом. Сюжет завязан на внезапном появление вампиров в аэропорту Нью-Йорка. Здесь совершает посадку трансатлантический лайнер с мертвыми пассажирами, которые оказываются вовсе не покойниками, а исчадиями ада. Трейлер картины можно посмотреть тут.

"Штамм" стал популярен задолго до своего выхода - и не только из-за того, что снял его дель Торо. С рекламным постером сериала, на котором изображен человеческий глаз с вылезающим из него червем, произошла примечательная история: он показался некоторым американцам настолько отвратительным, что телеканал FX был вынужден снять его с некоторых городских билбордов. Люди жаловались на тошноту, которую чувствовали при взгляде на картинку. А еще, как писали некоторые западные издания, "постер оказался настолько отвлекающим, что некоторые водители наверняка могли разбить машины, засмотревшись на него".

В первый сезон сериала вошли 13 эпизодов по 60 минут каждый. Седьмой эпизод покажут 24 августа, финал дебютного сезона - 12 октября.