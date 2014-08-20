Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Сериалы

20 августа 2014, 11:23

Сериал-хоррор "Штамм" Гильермо дель Торо продлили на второй сезон

сериалы новые сезоны штамм Гильермо дель Торо

Фото: страница сериала на Facebook

Сериал-хоррор про вампиров "Штамм" (The Strain), снятый режиссером Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хронос"), продлили на второй сезон. Новая порция эпизодов выйдет на американском телеканале FX будущим летом.

Телешоу стартовало в середине июля и уже успело собрать восторженные отзывы критиков и зрителей. В США сериал успели посмотреть 12,7 миллионов человек, что характеризует "Штамм" как лучшую телепремьеру этого года, сообщает The Hollywood Reporter. Кроме того, FX заявил, что премьера стала самой просматриваемой за всю историю канала.

В основе сериала – трилогия книг, которую дель Торо написал в соавторстве с Чаком Хуганом. Сюжет завязан на внезапном появление вампиров в аэропорту Нью-Йорка. Здесь совершает посадку трансатлантический лайнер с мертвыми пассажирами, которые оказываются вовсе не покойниками, а исчадиями ада. Трейлер картины можно посмотреть тут.

Ссылки по теме

"Штамм" стал популярен задолго до своего выхода - и не только из-за того, что снял его дель Торо. С рекламным постером сериала, на котором изображен человеческий глаз с вылезающим из него червем, произошла примечательная история: он показался некоторым американцам настолько отвратительным, что телеканал FX был вынужден снять его с некоторых городских билбордов. Люди жаловались на тошноту, которую чувствовали при взгляде на картинку. А еще, как писали некоторые западные издания, "постер оказался настолько отвлекающим, что некоторые водители наверняка могли разбить машины, засмотревшись на него".

В первый сезон сериала вошли 13 эпизодов по 60 минут каждый. Седьмой эпизод покажут 24 августа, финал дебютного сезона - 12 октября.

Напомним, что Гильермо дель Торо недавно заявил о намерении снять малобюджетный черно-белый фильм. У него уже есть название, но оглашать его режиссер пока не хочет. Съемки "скромной" картины начнутся в феврале-марте будущего года.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать