Сериалом по книгам Стивена Кинга займется режиссер "Звездных войн"

Фото: ТАСС/Zuma/Pascal Potier

Американские писатель-фантаст Стивен Кинг и кинорежиссер Джей Джей Абрамс анонсировали совместный сериал, сообщает The Hollywood reporter. Проект "Касл-Рок" станет своеобразной антологией Кинга – его героями станут персонажи ключевых книг "короля ужасов".

Джей Джей Абрамс выступит в "Касл-Роке" продюсером наряду с Сэмом Шоу и Дасти Томасон. У сериала уже есть тизер, он был опубликован 17 февраля на официальном YouTUBE-канале компании Абрамсона Bad Robot Productions.

Сериал создается для американской телекомпании Hulu. Дата релиза пока не сообщается. Уже известно, что в "Касл-Роке" будет не один сезон. Каждый из них будет посвящен отдельной истории. При этом сюжетные линии сезонов будут пересекаться.

Ранее Кинг, Абрамс и Hulu сотрудничали вместе в сериальной экранизации романа "11.22.63".