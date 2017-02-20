Сериалом по книгам Стивена Кинга займется режиссер "Звездных войн"

Фото: ТАСС/Zuma/Pascal Potier
Американские писатель-фантаст Стивен Кинг и кинорежиссер Джей Джей Абрамс анонсировали совместный сериал, сообщает The Hollywood reporter. Проект "Касл-Рок" станет своеобразной антологией Кинга – его героями станут персонажи ключевых книг "короля ужасов".
Джей Джей Абрамс выступит в "Касл-Роке" продюсером наряду с Сэмом Шоу и Дасти Томасон. У сериала уже есть тизер, он был опубликован 17 февраля на официальном YouTUBE-канале компании Абрамсона Bad Robot Productions.
Видео: YouTUBE/BAD ROBOT PRODUCTIONS
Сериал создается для американской телекомпании Hulu. Дата релиза пока не сообщается. Уже известно, что в "Касл-Роке" будет не один сезон. Каждый из них будет посвящен отдельной истории. При этом сюжетные линии сезонов будут пересекаться.
Ранее Кинг, Абрамс и Hulu сотрудничали вместе в сериальной экранизации романа "11.22.63".
Джеффри Джейкоб (Джей Джей) Абрамс (1966) – американский кинорежиссер, продюсер, сценарист и композитор. Первый полнометражный фильм Абрамса "Миссия невыполнима 3" стал самым дорогим режиссёрским дебютом в истории. Самый масштабный проект Абрамса – "Звездный путь" – вышел на киноэкраны в 2009 году. Также среди его фильмов – "Монстро" (2008), "Супер 8" (2011), "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015).