Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля 2017, 19:03

Культура

Сериалом по книгам Стивена Кинга займется режиссер "Звездных войн"

Фото: ТАСС/Zuma/Pascal Potier

Американские писатель-фантаст Стивен Кинг и кинорежиссер Джей Джей Абрамс анонсировали совместный сериал, сообщает The Hollywood reporter. Проект "Касл-Рок" станет своеобразной антологией Кинга – его героями станут персонажи ключевых книг "короля ужасов".

Джей Джей Абрамс выступит в "Касл-Роке" продюсером наряду с Сэмом Шоу и Дасти Томасон. У сериала уже есть тизер, он был опубликован 17 февраля на официальном YouTUBE-канале компании Абрамсона Bad Robot Productions.

[html]

[/html]
Видео: YouTUBE/BAD ROBOT PRODUCTIONS

Сериал создается для американской телекомпании Hulu. Дата релиза пока не сообщается. Уже известно, что в "Касл-Роке" будет не один сезон. Каждый из них будет посвящен отдельной истории. При этом сюжетные линии сезонов будут пересекаться.

Ранее Кинг, Абрамс и Hulu сотрудничали вместе в сериальной экранизации романа "11.22.63".

Касл-Рок – вымышленный город из книг Стивена Кинга. В нем происходит действие романов "Мертвая зона", "Куджо", "Темная половина", "Игра Джералда" и "Нужные вещи", а также повестей "Рита Хэйворт и спасение из Шоушенка" и "Тело".

Джеффри Джейкоб (Джей Джей) Абрамс (1966) – американский кинорежиссер, продюсер, сценарист и композитор. Первый полнометражный фильм Абрамса "Миссия невыполнима 3" стал самым дорогим режиссёрским дебютом в истории. Самый масштабный проект Абрамса – "Звездный путь" – вышел на киноэкраны в 2009 году. Также среди его фильмов – "Монстро" (2008), "Супер 8" (2011), "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015).

Ссылки по теме


сериалы Стивен Кинг фантастика Джей Джей Абрамс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика