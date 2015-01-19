Лора Палмер и ее парень Бобби Бриггс появятся в новом "Твин Пиксе"

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Стало известно, что в продолжении "Твин Пикса" (Twin Peaks) снимутся еще два актера из оригинального сериала – Шерил Ли и Дана Эшбрук, сообщает Vanity Fair. Ли играла в культовом телешоу центральную героиню, Лору Палмер, а Эшбрук – ее бойфренда Бобби Бриггса.

Как рассказала Шерил Ли на фестивале Twin Peaks в Лондоне, недавно ей позвонил Дэвид Линч и предложил присоединиться к новому проекту. Она ответила согласием.

Отметим, что ранее актер Кайл Маклахлен, сыгравший роль агента Дейла Купера в телесериале "Твин Пикс", подтвердил свое участие в съемках продолжения проекта. Президент канала Showtime Дэвин Невинс, на котором будут показывать продолжение сериала, отмечал, что Маклахлен сыграет ведущую роль. Также, скорее всего, к проекту присоединятся и другие актеры из оригинального состава.

Новый "Твин Пикс" будет состоять из девяти эпизодов, покажут их спустя 25 лет после выхода финальной серии оригинала - в 2016 году. Сценарии для серий напишут Линч и соавтор "Твин Пикса" Марк Фрост. Линч также займет режиссерское кресло.

События мини-сериала развернутся в настоящем времени. Предполагается, что новые эпизоды продолжат линию и идею предыдущих и дадут зрителям ответы на неразрешенные вопросы.

"Твин Пикс" считается одним из самых качественных сериалов всех времен. Первый эпизод телешоу вышел на телеканале ABC в 1990 году, всего у картины было два сезона. "Твин Пикс" считается одним из самых качественных сериалов всех времен. Первый эпизод телешоу вышел на телеканале ABC в 1990 году, всего у картины было два сезона. Рассказывает сериал Линча о страшном убийстве школьницы Лоры Палмер в небольшом и на первый взгляд тихом и уютном городке под названием Твин Пикс. Дэвид Линч в 1992 году снял также полнометражный фильм с предысторией сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь". А летом этого года режиссер выпустил специальное издание "Твин Пикса", в которое вошли 90 вырезанных из фильма минут и интервью с актерами. Примечательно, что в финальном эпизоде сериала (он вышел в 1991 году) была сцена, в которой призрак Лоры Палмер говорит агенту Дейлу Куперу, расследовавшему убийство: "Мы снова встретимся через 25 лет".





