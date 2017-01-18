Дрю Бэрримор сыграла женщину-каннибала в новом ситкоме Netflix

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Netflix US & Canada

Трейлер нового сериала телеканала Netflix с Дрю Бэрримор под названием "Диета Санта Клариты" появился в YouTUBE. Актриса сыграла роль матери семейства, внезапно ставшей каннибалом.

Как рассказывает издание Entertainment Weekly, согласно сюжету, пугающему перевоплощению предшествует состояние, похожее на смерть. В один прекрасный день женщина впадает в нечто вроде комы, а потом приходит в себя – без сердцебиения и с острым желанием поесть человеческого мяса.

Любящий муж помогает героине Бэрримор утолить ее голод. Он решает, что есть новоявленная зомби будет только плохих людей. "Нам нужно убивать только тех, кто этого заслуживает. Думаю, прототипом мог бы быть молодой одинокий Гитлер", – говорит муж героини в трейлере.

Создателем черной комедии стал сценарист Виктор Фреско, известный в России по работе над сериалом "Меня зовут Эрл", выходившем на телеканале NBC с 2005 по 2009 год. Партнерами Бэрримор по съемкам стали актеры Тимоти Олифант (Сэт Буллок в сериале "Дэдвуд") и Скайлер Джизондо (Говард Стейси в фильмах "Новый Человек-паук" и "Новый Человек-паук–2").

Премьера сериала "Диета Санта Клариты" состоится на телеканале Netflix 3 февраля.