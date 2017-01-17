Форма поиска по сайту

17 января 2017, 12:27

Культура

Рон Уизли стал гангстером

Видео: YouTUBE/Crackle

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, появится в сериале "Большой куш" по одноименному фильму Гая Ричи, сообщает Daily Mail.

Официальный трейлер сериала опубликован на YouTUBE-канале компании Crackle, которая будет отвечать за онлайн-дистрибьюцию сериала.

Сериал расскажет историю реального ограбления, совершенного в Лондоне в 1983 году. Молодые аферисты обнаруживают грузовик, полный украденных золотых слитков, и оказываются в центре борьбы за власть между криминальными боссами Лондона.

28-летний Руперт Гринт выступит в роли гангстера Чарли Кавендиша. Его партнерами по съемкам стали сериальные актеры Люк Паскуалино ("Молокососы"), Эд Вествик ("Сплетница", "Блудливая Калифорния"), Фиби Дайневор ("Жены заключенных") и Дюгрей Скотт ("Бойтесь ходячих мертвецов").

Сериал будет состоять из десяти часовых эпизодов, премьера состоится 16 марта. Сериал покажут онлайн.

Фильм "Большой куш" Гая Ричи, вышедший на экраны в 2000 году, рассказывает о молодых друзьях, которые оказались втянуты в криминальную историю из-за краденого алмаза. В нем сыграли Джейсон Стейтем, Брэд Питт, Бенисио дель Торо и Винни Джонс.

