Кино на "Доверии": советская классика, фильм с Ричардом Гиром и сериалы

Кадр из фильма "Доктор "Т" и его женщины"

M24.ru рассказывает о кино и сериалах, которые покажет социальный канал "Москва Доверие" на этой неделе.

Понедельник, 14 декабря

Кадр из сериала "Безмолвный свидетель"

По сюжету сериала "Безмолвный свидетель" в следственный комитет приходит новый следователь по особо важным делам Андрей Петрович Буров. Он принимает на работу двоих молодых, талантливых следователей Евгения Шаманова и Ксению Ильину. В лабораторию к Гордину приходят Рита Губанова и Полина Данилова. Путь героев сериала сложен и тернист. Ведь за каждым преступлением стоит мотив и тяжёлая человеческая драма...(16+)

Время: пнд-пт, 08:40



Кадр из фильма "Первый троллейбус"

Художественный фильм "Первый троллейбус" рассказывает о девушке Светлане, водителе троллейбуса в южном приморском городе. Среди заводской молодёжи, которая ездит на работу первым утренним троллейбусом, Светлана находит новых хороших друзей. По настоянию родственников Света оставляет работу, чтобы поступать в институт. Но тут же чувствует, что в её жизни стало не хватать внимания тех, кому она была нужна каждый день. (0+)

Время: 10:25



Кадр из фильма "Печки-лавочки"

Художественный фильм "Печки-лавочки" – это история о путешествии к южному морю семейной пары из далекого алтайского села. Супруги впервые в жизни едут в отпуск по выделенной профкомом путёвке, да еще в отдельном купе! Дорожные приключения и ритм новой жизни увлекают их, но и среди красот южной природы не могут они забыть о родных местах и близких людях, которые ждут их возвращения. (0+)

Время: 12:00



Кадр из сериала "Защитник"

Сериал "Защитник" рассказывает о сыне известного адвоката, Нике Фаллине (Саймон Бейкер), который мог бы сделать блестящую карьеру и стать преуспевающим юристом, если бы не проблемы с законом, из-за которых он вынужден заняться непрестижной практикой: представлять в суде интересы неимущих детей. Это в корне меняет всю его жизнь. Незащищенность его маленьких клиентов пробуждает его долго дремавшую совесть принять на себя роль Защитника. Он становится воином. Его строгий костюм, словно доспехи рыцаря, становится его фирменной броней...(16+)

Время: пнд-пт, 14:05



Кадр из сериала "Чужая жизнь"

Главная героиня сериала "Чужая жизнь", Зоя Калашникова, – молодая, красивая и успешная девушка. Она всего несколько лет назад приехала в Москву и уже открыла собственную фирму. Но как только Зое показалось, что все в ее жизни стало налаживаться, неожиданно погибает ее друг детства – летчик Сиверин, а деловой партнер и бывший возлюбленный Юрий исчезает, оставляя девушку с огромными долгами. Зое приходится оставить все, чего она достигла за эти годы: продать бизнес, машину, квартиру и вернуться в свою родную деревню Березовка.(16+)

Время: пнд-пт, 18:40



Кадр из фильма "Остров Волчий"

Художественный фильм "Остров Волчий" был снят по мотивам одноименной повести Захара Дичарова. Это история лётчика полярной авиации Тагилова, который, возвращаясь после выполнения ответственного задания, спасает молодую женщину Татьяну, оказавшуюся на отколовшейся льдине. Она – врач. На острове Волчьем в её помощи нуждается жена бакенщика. Женщина требует, чтобы лётчик переправил её на остров. Но при посадке самолёт терпит аварию, и герои получают тяжёлые травмы. (12+)

Время: 20:20



Кадр из фильма "Брат героя"

Художественный фильм "Брат героя" снят по мотивам повести Льва Кассиля "Черемыш – брат героя". Геша Черемыш, ученик пятого класса детского дома однажды крупно наврал, возомнив себя братом легендарного летчика Клементия Черемыша. Тайное стало явным, когда легендарный летчик проездом пожаловал в сибирский городок…(0+)

Время: +04:40





Вторник, 15 декабря

Кадр из фильма "Жестокость"

Художественный фильм "Жестокость" рассказывает о событиях первых лет Советской власти в Восточной Сибири. Заместитель начальника УГРО Малышев, комсомолец с кристально чистой совестью, склоняет на сторону советской власти бывшего батрака, а ныне бандита Лазаря Баукина, и тот выдает Малышеву атамана банды Воронцова. Малышев гарантирует Баукину свободу. Однако начальник уголовного розыска арестовывает Баукина, чтобы присвоить себе все лавры поимки главаря. Малышев в отчаянии – ведь он подвел под расстрел человека, полностью доверившегося ему. Положение усугубляется личной драмой, и Малышев кончает жизнь самоубийством.(12+)

Время: 20:20



Кадр из фильма "Непобедимые"

Художественный фильм "Непобедимые" рассказывает историю инженера-конструктора Родионова, жившего в блокадном Ленинграде во время войны. Это история гражданского подвига человека, который в трудные дни блокады остается на своем заводе и налаживает выпуск нового танка...(12+)

Время: +04:15





Среда, 16 декабря

Кадр из фильма "Дорога домой"

Художественный фильм "Дорога домой" был снят в 1969 году по рассказу В.Володарского "Бешеная". После нескольких лет работы на стройке Маша, роль которой исполнила Любовь Виролайнен, возвращается к родителям в деревню и устраивается шофером в колхозе. Встретив друга детства, Маша вскоре выходит за него замуж. Он догадывается о неудавшейся любви, которая заставила девушку вернуться домой, и начинает пить. Однако известие о том, что у них будет ребенок, меняет его отношение к дому и жене....(12+)

Время: 20:20



Кадр из фильма "Девушка с характером"

Художественный фильм "Девушка с характером" режиссера Константина Юдина стал классикой советского кинематографа. В поисках истины и возможности наказать директора-бюрократа, развалившего работу в некогда преуспевающем дальневосточном зверосовхозе, лучшая работница хозяйства Катя Иванова (Валентина Серова) едет в Москву. По пути к железнодорожной станции Катя ловит и сдает пограничникам шпиона. В поезде девушка знакомится с симпатичным моряком-краснофлотцем Сергеем Березкиным, который предлагает ей обратиться в Бюро жалоб.(0+)

Время: +04:25





Четверг, 17 декабря

Кадр из фильма "Предварительное расследование"

Художественый фильм "Предварительное расследование" был снят в 1978 году. Герой актера Валерия Золотухина, капитан Серёжкин, всего месяц работает на новом месте. Он расследует случай избиения бригадира сплавщиков Чубатова своими работниками после того, как крупный плот сел на мель. Одновременно сгорает лесосклад, а сторож-удэгеец умирает, считая себя виновным в пожаре. В процессе предварительного расследования выясняется, что отчётность за потраченные на сплав средства почти не велась. Прокурор считает, что доказать куда уходили выданные бригадиру наличные деньги невозможно, а леса в результате нет. Он приказывает арестовать бригадира. Серёжкин, однако, верит, что Чубатов – честный человек, который проявлял инициативу и обеспечивал весь район строительным лесом, а в допущенных ошибках в отчётности виноват, в том числе, и райисполком, и руководители вовлечённых предприятий. (12+)

Время: +20:20



Кадр из фильма "Богатая невеста"

Художественный фильм "Богатая невеста" режиссера Ивана Пырьева с Мариной Ладыниной, Фёдором Курихиным и Борисом Безгиным в главных ролях. Идет уборка урожая в одном из украинских колхозов. Отлично работают тракторист Павло и лучшая колхозница Маринка. Они любят друг друга. Но веселый характер девушки нравится не только Павлу. Счетовод и авантюрист Ковынько давно тоскует по Маринке и строит влюбленным всякие козни.(0+)

Время: +04:20





Пятница, 18 декабря

Кадр из фильма "Сердца четырех"

Съемки художественного фильма Константина Юдина "Сердца четырех" были завершены накануне начала Великой Отечественной войны. Картину посчитали "слишком легкомысленно" и отложили ее выход до января 1945 года. Сестры Мурашовы – доцент математики Галина и студентка Шурочка – знакомятся с остроумным военным Колчиным и рассеянным биологом Глебом. На лето обе сестры отправляются в подмосковный дачный поселок – одна для того, чтобы преподавать математику солдатам, другая – чтобы готовиться к пересдаче экзамена. Там же оказываются Колчин и Глеб. (0+)

Время: 20:20



Кадр из фильма "Мы из Кронштадта"

Художественный фильм "Мы из Кронштадта" повествует о событиях октября 1919 года. Белогвардейцы из формирований Юденича осаждают Петроград. На помощь пехотинцам, обороняющим город, в Кронштадте организуется экспедиционный отряд матросов. Группа моряков из отряда попадает в плен и гибнет. Спастись удаётся только одному матросу Артёму Балашову. В Кронштадте ему предлагают возглавить новый десант моряков. (12+)

Время: +04:15





Суббота, 19 декабря

Кадр из сериала "Жить сначала"

Сериал "Жить сначала" – это история невинно осуждённой девушки, попавшей в жернова ГУЛАГа. Она увлекалась музыкой, хотела серьёзно учиться, но первая юношеская любовь привела её за решётку. Теперь ей приходится пережить первый шок знакомства с уголовным миром, а затем – попытаться наладить контакт со своими сокамерницами.(16+)

Время: сб-вс, 13:00



Кадр из фильма "Военно-полевой роман"

Художественный фильм Петра Тодоровского "Военно-полевой роман" покажут в субботу. В картине рассказывается история красавицы-медсестры Любы, которая любила комбата, но он погиб, оставив ее с ребенком на руках. После войны ее случайно встречает на улице бывший солдат Саша Нетужилин, который на фронте был в нее влюблен – тайно и беззаветно. Теперь его жизнь кажется вполне благополучной, ее же – несчастной. Его прежнее чувство вспыхивает с новой силой. И эта любовь спасает ее, возвращает к жизни. Только замуж она выходит за другого...(12+)

Время: 17:40



Кадр из фильма "Сердце бьется вновь"

Фильм "Сердце бьется вновь" с Вячеславом Тихоновым и Людмилой Гурченко в главных ролях был снят по мотивам повести Владимира Дягилева "Доктор Голубев". Спасая тонувшего в ледяной воде, солдат Балашов получает воспаление легких и вскоре попадает в военный госпиталь. Молодой доктор Голубев ставит неверный диагноз, в результате чего назначенный курс лечения не дает положительных результатов. Поняв свою ошибку, Голубев предлагает хирургическое вмешательство, однако недоверие к нему со стороны главного врача госпиталя отдаляет момент принятия твердого решения и ставит жизнь больного под угрозу…(12+)

Время: 19:20



Кадр из фильма "Первое свидание"

Художественный фильм "Первое свидание" покажут в субботу. Алексей и Валентина встретились в туристическом лагере на Селигере, а спустя две недели отпраздновали свадьбу. Вернувшись к родным, юная пара столкнулась с первыми трудностями. И тем и другим родителям не понравилось своеволие молодых – и появились проблемы с жильем. У них начались постоянные ссоры. Молодые вскоре сошлись на том, что их свадьба была преждевременной…(12+)

Время: 21:05



Кадр из фильма "Доктор "Т" и его женщины"

Поздно вечером на "Доверии" можно будет посмотреть фильм "Доктор "Т" и его женщины" с Ричардом Гиром в главной роли. Удачливый, богатый гинеколог Доктор Трэвис добился оглушительного успеха на всех фронтах. Судьба однозначно благосклонна к нему. Постоянное тесное общение с женским полом отнюдь не испортило его отношения к ним: напротив, доктор боготворит и превозносит своих пациенток. Окружающие доктора дамы – любимая жена, прелестная дочь, отзывчивые коллеги по работе составляют свет его жизни. Но однажды всему хорошему приходит конец. Небеса решают проверить на прочность своего баловня. Обожаемая работа валится из рук, жену как будто подменили, дочь преподносит все новые и новые сюрпризы, а сестра перевернула дом вверх дном. Мир погрузился в полный хаос, земля уходит из под ног. Неожиданная развязка станет достойным завершением коварной судьбы.(16+)