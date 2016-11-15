Кадр из эпизода сериала "Мир Дикого Запада"

Телеканал HBO продлил сериал "Мир Дикого Запада" на второй сезон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Авторы проекта Джонатан Нолан и Лиза Джой обещают, что новый сезон из десяти серий должен выйти осенью 2017 года, но премьера может быть перенесена на весну 2018. "Мы счастливы, что сага "Мир Дикого Запада" будет продолжаться в новом сезоне", – сообщили они.

"Могу предположить, что это будет 2017 или 2018 год. Скорее даже 2018, но у нас еще год впереди, посмотрим, что будет", – сказал Кейси Блойс, программный директор HBO.

Решение о продолжении сериала было принято после того, как на HBO успешно стартовал показ серий первого сезона, которые еженедельно собирают более десяти миллионов зрителей.

Видео: YouTUBE/пользователь: HBO

"Мир Дикого Запада" – научно-фантастический сериал о парке развлечений будущего, где посетители могут безнаказанно грабить банки и убивать ковбоев. История основана на сюжете одноименного вестерна 1973 года, снятого режиссером Майклом Крайтоном. В новой экранизации снялись Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт и Энтони Хопкинс.