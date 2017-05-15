Форма поиска по сайту

15 мая 2017, 23:50

Культура

Стали известны детали будущих спин-оффов "Игры престолов"

Фото: Zuma\HBO

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин у себя в блоге в "Живом журнале" поделился информацией о будущих спин-оффах телесериала "Игра престолов".

В частности, он сообщил, что все проекты, которые в настоящее время обсуждаются, – это приквелы, а не сиквелы. Некоторые из историй даже разворачиваются за пределами Вестероса (одного из континентов вселенной "Игры престолов").

Сам писатель примет участие как минимум в четырех новых проектах. Всего их планируется пять, и для каждого выбран свой сценарист.

Один из спин-оффов, по словам Мартина, не будет касаться серии книг "Повесть о Дунке и Эгге". В основу сюжета новых шоу также не будет положена история восстания Роберта Баратеона.

Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера седьмого, предпоследнего сезона намечена на 16 июля 2017 года.
