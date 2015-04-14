Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля 2015, 11:37

Культура

Сара Полсон останется в "Американской истории ужасов"

Сара Полсон. Фото: facebook.com/americanhorrorstory

Шоураннер "Американской истории ужасов" Райан Мерфи подтвердил, что одна из главных звезд сериала, Сара Полсон, снимется в новом сезоне антологии, который будет называться "Отель". Об этом Мерфи написал в своем Twitter.

Создатель сериала отметил, что на этот раз Полсон досталась роль "самой плохой девчонки".

"Сара Полсон регистрируется в "Отеле". И на этот раз она будет самой плохой девчонкой из всех"

Актриса Сара Полсон принимала участие в съемках всех четырех предыдущих сезонов "Американской истории ужасов". В трех из них она играла ключевых героинь.

Ссылки по теме


Напомним, ранее стало известно, что в новой части антологии снимутся также Кэти Бэйтс, Хлоя Севиньи, Уэс Бентли. Актеры, как и Полсон, принимали участие в съемках предыдущих сезонов популярного сериала. Кроме того, зрители увидят на экране эксцентричную певицу Леди Гагу.

А вот главная звезда "Американской истории ужасов", актриса Джессика Лэнг, напротив, не появится в новом сезоне. Она покинула проект.

"Американская история ужасов" - сериал-антология, создателями стали Райан Мерфи и Бред Фолчек. Каждый сезон является самостоятельной многосерийной картиной со своей темой и сюжетом. Из сезона в сезон зрители видят одних и тех же (в основном) актеров, но в разной обстановке и образах.

Так, сначала зрители наблюдали за домом-убийцей и призраками, второй сезон окунул их в атмосферу психиатрической лечебницы, а третий заставил следить за жизнью ведьм. Четвертый сезон антологии, "Фрик-шоу", рассказал об одном из последних в США цирке уродов. Показ "Фрик-шоу" завершился в январе.

Сериал был продлен на пятый сезон еще в октябре прошлого года. Премьера новой порции эпизодов намечена на октябрь этого года, сезон будет состоять из 13 серий.

сериалы Американская история ужасов Сара Полсон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика