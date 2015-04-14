Сара Полсон останется в "Американской истории ужасов"

Сара Полсон. Фото: facebook.com/americanhorrorstory
Шоураннер "Американской истории ужасов" Райан Мерфи подтвердил, что одна из главных звезд сериала, Сара Полсон, снимется в новом сезоне антологии, который будет называться "Отель". Об этом Мерфи написал в своем Twitter.
Создатель сериала отметил, что на этот раз Полсон досталась роль "самой плохой девчонки".
Sarah Paulson is checking into "Hotel." And this season, she's the baddest bad girl of them all. #AHSSeason5— Ryan Murphy (@MrRPMurphy) 13 апреля 2015
"Сара Полсон регистрируется в "Отеле". И на этот раз она будет самой плохой девчонкой из всех"
Актриса Сара Полсон принимала участие в съемках всех четырех предыдущих сезонов "Американской истории ужасов". В трех из них она играла ключевых героинь.
Напомним, ранее стало известно, что в новой части антологии снимутся также Кэти Бэйтс, Хлоя Севиньи, Уэс Бентли. Актеры, как и Полсон, принимали участие в съемках предыдущих сезонов популярного сериала. Кроме того, зрители увидят на экране эксцентричную певицу Леди Гагу.
А вот главная звезда "Американской истории ужасов", актриса Джессика Лэнг, напротив, не появится в новом сезоне. Она покинула проект.
Так, сначала зрители наблюдали за домом-убийцей и призраками, второй сезон окунул их в атмосферу психиатрической лечебницы, а третий заставил следить за жизнью ведьм. Четвертый сезон антологии, "Фрик-шоу", рассказал об одном из последних в США цирке уродов. Показ "Фрик-шоу" завершился в январе.
Сериал был продлен на пятый сезон еще в октябре прошлого года. Премьера новой порции эпизодов намечена на октябрь этого года, сезон будет состоять из 13 серий.