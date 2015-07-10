Форма поиска по сайту

10 июля 2015, 13:37

Культура

На фестивале в Сан-Диего показали тизер нового "Шерлока"

Фото: bbc.co.uk

Вслед за опубликованным фото, анонсирующим выход новой эпизода сериала, на фестивале Comic-Con в Сан-Диего Стивен Моффат представил тизер нового специального рождественского эпизода "Шерлока", действие которого будет разворачиваться в викторианском Лондоне.

В ролике герои возвращаются в квартиру на Бэйкер стрит 221B, а также Шерлок намекает на то, что в эпизоде появится собака.

Бенедикт Камбербетч и Энди Скотт, исполнивший роль Мориарти не смогли приехать на Comic-Con, в связи с чем сняли видео, которое также было показано на фестивале.

Видео: youtube/ пользователь PBS

Оно заслуживает отдельного внимания: Камбербетч репетирует роль Гамлета, а Скотт перелистывает нарисованный сценарий нового фильма о Джемске Бонде "Агент 007: Спектр".

Видео: youtube/ пользователь PBS

сериалы Шерлок Comic-Con Энди Скотт Бенедикт Камбербэтч

Главное

