Кэти Бэйтс вернется в "Американскую историю ужасов"

Шоураннер "Американской истории ужасов" Райан Мерфи подтвердил, что в новом сезоне антологии, который будет называться "Отель" (Hotel) снимется актриса Кэти Бэйтс. Об этом Мерфи написал в своем Twitter.

Kathy Bates is running the Hotel. #AHSSeason5 — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) 8 апреля 2015

"Кэти Бэйтс управляет "Отелем" #AHSSeason5

Ранее также стало известно, что в продолжении "Истории" появятся Хлоя Севиньи и Уэс Бентли, которые, как и Бэйтс, принимали участие в съемках предыдущих сезонов популярной антологии ужасов. Кроме того, зрители увидят на экране эксцентричную певицу Леди Гагу.

А вот главная звезда "Американской истории ужасов", актриса Джессика Лэнг, напротив, не появится в новом сезоне. Она покинула проект.

Что касается Кэти Бэйтс, то она снималась в третьем и четвертом сезонах телешоу – "Шабаш" и "Фрик-шоу". За роль в "Шабаше" актриса получила "Эмми". Бэйтс, кроме того, известна ролями в фильмах "Титаник", "О Шмидте", "Мизери". Работа в последней картине принесла ей "Оскар".