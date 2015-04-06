Дэвид Линч отказался снимать продолжение "Твин Пикса"

Дэвид Линч. Фото: imdb.com
Дэвид Линч заявил, что не будет участвовать в съемках продолжения культового сериала "Твин Пикс", которое разрабатывает американский телеканал Showtime. Причина – финансовые разногласия.
"После 1 года и 4 месяцев переговоров я ушел. Было предложено недостаточно денег на то, чтобы сделать сценарий таким, каким я его видел", - написал в своем Twitter режиссер.
Линч, впрочем, отметил, что Showtime "не махнул рукой" на перезапуск "Твин Пикса". По словам создателя легендарного сериала, продолжение все еще "может быть вполне себе живым".
After 1 year and 4 months of negotiations, I left because not enough money was offered to do the script the way I felt it needed to be done.— David Lynch (@DAVID_LYNCH) 5 апреля 2015
"После 1 года и 4 месяцев переговоров я ушел. Было предложено недостаточно денег на то, чтобы сделать сценарий таким, каким я его видел"
I love the world of Twin Peaks and wish things could have worked out differently.— David Lynch (@DAVID_LYNCH) 5 апреля 2015
"Я люблю мир "Твин Пикса" и хотел бы, чтобы все сложилось иначе"
Линч также добавил, что уже начал обзванивать актеров, чтобы сообщить им о своем решении. Ранее, отметим, участвовать в съемках перезапуска сериала согласились Шерил Ли (Лора Палмер) и Дана Эшбрук (Бобби Бриггс), а также Кайл Маклахлен (агент Дейл Купер).
This weekend I started to call actors to let them know I would not be directing. Twin Peaks may still be very much alive at Showtime.— David Lynch (@DAVID_LYNCH) 5 апреля 2015
"В выходные я начал обзванивать актеров, чтобы сказать им, что я не буду снимать продолжение. "Твин Пикс" все еще может быть вполне себе живым на Showtime"
Представители Showtime уже выразили свое сожаление по поводу решения Линча покинуть проект.
"Мы очень опечалены заявлением Дэвида Линча, поскольку были уверены, что активно продвигались вперед в поиске решений относительно некоторых оставшихся вопросов контракта. Showtime тоже любит мир сериала "Твин Пикс", и мы продолжим надеяться на то, что сможем вновь вернуть его на экраны вместе с обоими невероятными создателями этого телешоу – Дэвидом Линчем и Марком Фростом", - цитирует заявление телеканала The Hollywood Reporter.
Новый "Твин Пикс", как ранее было анонсировано, должен был состоять из девяти эпизодов, которые планировалось показать спустя 25 лет после выхода финальной серии оригинала - в 2016 году. Ожидалось, что сценарии для серий напишут Линч и соавтор "Твин Пикса" Марк Фрост. Линч также должен был занять режиссерское кресло.
"Твин Пикс" считается одним из самых качественных сериалов всех времен. Первый эпизод телешоу вышел на телеканале ABC в 1990 году, всего у картины было два сезона.
Рассказывает сериал Линча о страшном убийстве школьницы Лоры Палмер в небольшом и на первый взгляд тихом и уютном городке под названием Твин Пикс.
Дэвид Линч в 1992 году снял также полнометражный фильм с предысторией сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь". А летом этого года режиссер выпустил специальное издание "Твин Пикса", в которое вошли 90 вырезанных из фильма минут и интервью с актерами.
Примечательно, что в финальном эпизоде сериала (он вышел в 1991 году) была сцена, в которой призрак Лоры Палмер говорит агенту Дейлу Куперу, расследовавшему убийство: "Мы снова встретимся через 25 лет".