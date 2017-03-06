Форма поиска по сайту

06 марта 2017, 16:30

Зрители смогут управлять событиями сериалов

Фото: YAY/TASS

Американская компания Netflix приступила к разработке технологии, которая позволит зрителям выбирать судьбу героев. Об этом сообщила Daily Mail.

Ключевые сцены будут сниматься в нескольких вариантах. Выбирать сюжетные линии зрители смогут с помощью кнопок на своих телевизионных пультах. В компании подчеркивают, что пока это только эксперимент, но отмечают, что в будущем такие технологии могут дать и создателям, и зрителям новые возможности.

Например, такой принцип может позволить смотреть сериалы практически бесконечно, каждый раз пересматривая серии с разными вариантами развития событий.

Компания уже работает над интерактивными шоу для детей. Маленькие зрители смогут выбирать линию поведения героя в зависимости от своего характера или настроения. Первый такой экспериментальный проект выйдет на телеэкраны уже в этом году.

