Новый сезон "Шерлока" выйдет в 2016 году

Фото: Twitter-аккаунт BBC One

Премьера четвертого сезона сериала "Шерлок" состоится в 2016 году. Сообщения, намекающие на это, начали появляться в официальном twitter-аккаунте ВВС фильма 2 июня. За сообщениями последовала публикация статьи на сайте BBC.

По словам сценариста и продюсера Стивена Моффата, известного помимо "Шерлока" своей работой над сериалом "Доктор Кто", в новом сезоне зрителей ожидают невероятные повороты сюжета, "последнее, чего можно было бы ожидать". А Марк Гэттис, также сценарист, продюсер и актер сериала, в свою очередь пообещал, что новые серии заведут Шерлока Холмса и Джона Ватсона в "более глубокие и темные воды".

В 2015 году начнется работа над специальным эпизодом. Дата его премьеры пока неизвестна.

Из-за колоссальной популярности актеров, играющих главные роли, более скорая премьера четвертого сезона не представляется возможной. Бенедикт Камбербатч недавно сыграл роль известнейшего шифровальщика времен Второй Мировой войны, Алана Тьюринга, в фильме "Имитация игры", а Мартин Фримен появился на экранах в телевизионной драме "Фарго".

Сериал "Шерлок", представляющий собой современную адаптацию произведений Артура Конан-Дойла, впервые появился на экранах в 2010 году и моментально приобрел мировую популярность. Спустя два года состоялась премьера второго сезона сериала, и в январе 2014 году вышел третий сезон, последний на данный момент.