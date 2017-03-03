Студия Disney показала трейлер новых "Утиных историй"

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Disney XD

Студия Disney представила промо-видео ремейка мультсериала "Утиные истории". Ролик опубликован на YouTUBE-канале компании.

В перезапуске появятся все прежние герои старых "Утиных историй" – дядюшка Скрудж МакДак и его племянники Хьюи, Дьюи и Луи (в русскоязычной версии – Билли, Вилли и Дилли), летчик Лаунчпэд МакКвак (Зигзаг МакКряк), миссис Бикли (миссис Клювдия) и семейная банда братьев Гавс.

Выглядят герои не совсем так, как 30 лет назад. Например, у Уэбби Вандерквак (Поночка) отросли волосы – в предыдущей версии воспитанница Скруджа МакДака носила на голове только розовый бантик. В целом изменился стиль рисовки – стал менее округлым.

В озвучке новых "Утиных историй" приняли участие известные актеры. В частности, британский актер Дэвид Теннант подарил свой голос селезню-миллиардеру Скруджу. Племянников МакДака озвучили Дэнни Пуди (сериал "Сообщество"), Бобби Мойнахан (фильм "Тайная жизнь домашних животных") и Бен Шварц (мультсериалы "Робоцып" и "Конь БоДжек").

Премьера новой версии мультсериала намечена на лето этого года.