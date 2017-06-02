Форма поиска по сайту

02 июня 2017, 12:26

Netflix закрыл сериал "Восьмое чувство" после двух сезонов

Фото: facebook/Sense8TV

Стриминговый сервис Netflix закрыл сериал "Восьмое чувство", над которым работали сестры Лана и Лилли Вачовски. Об этом сообщает Associated Press.

Эту информацию подтвердила вице-президент Netflix Синди Холланд. Проект был закрыт после выпуска двух сезонов.

"Восьмое чувство" – американский научно-фантастический драматический телесериал, созданный Ланой и Лилли Вачовски ("Матрица", "Облачный атлас") совместно с Джозефом Майклом Стражински ("Тор", "Война миров Z"). По сюжету восемь незнакомцев из разных частей света неожиданно обретают ментальную и эмоциональную связь друг с другом.

