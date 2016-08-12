Форма поиска по сайту

12 августа 2016, 04:34

Юлия Ефимова стала серебряным призером Олимпиады в плавании на 200 м брассом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская пловчиха Юлия Ефимова стала обладательницей серебряной медали летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, финишировав второй в финальном заплыве на 200 м брассом.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2.21,97 секунд и оказалась на втором месте в соревновании. Первое место заняла японка Ие Конето (2:20,30), третье - китаянка Ши Цзинлинь (2:22,28).

Ранее Ефимова стала серебряной медалисткой Олимпиады в плавании на 100 м брассом.

Ефимова является бронзовым призером Игр-2012, четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, также она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.

