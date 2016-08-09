Форма поиска по сайту

09 августа 2016, 01:34

Экономика

Российские гимнасты завоевали серебро Олимпиады в командном многоборье

Фото: EPA/Tatyana Zenkovich

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро в командном многоборье.

Российские спортсмены показали результат 271,453 балла. Первое место заняли японцы (274,094), третье - китайские гимнасты (271,122).

Сборная России выступала на турнире в следующем составе: Иван Стретович, Николай Куксенков, Давид Белявский, Денис Аблязин и Никита Нагорный. Эта медаль стала первой наградой для сборной России в мужском командном многоборье за 16 лет.

Таким образом, сейчас на счету сборной России 9 медалей: 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы.

