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31 июля 2014, 13:44

Во "Флаконе" проведут семейный мастер-класс "Построй свой Кремль"

семья Флакон Московский Кремль дизайн-завод время с детьми смотреть онлайн на m24.ru

Фото: M24.ru

Во "Флаконе" в пространстве "Кафедра" 3 августа проведут семейный мастер-класс, сообщила в четверг пресс-служба дизайн-завода.

Для Москвы семейные мастер-классы - это новый формат. В рамках таких занятий для детей даются развлекательные мастер-классы, родители в это время слушают лекцию по тому же предмету, а в конце между поколениями происходит обмен опытом и впечатлениями.

Мастер-класс "Построй свой Кремль" начнется в полдень и продлится полтора часа.

На занятии "Построй свой Кремль" детям расскажут о том, как устроен Московский Кремль, стены и башни, для чего нужны рвы и разводные мосты, где проходили подземелья и были устроены тайники, а также помогут собрать собственный макет московской крепости. Занятие проведет историк инженерии Айрат Багаутдинов, автор проекта "Москва глазами инженера". Стоимость участия составит 500 рублей, один взрослый с ребенком может пройти бесплатно.

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