Завершены съемки последнего фильма Андрея Панина

Фото: ИТАР-ТАСС

Режиссер Бахтиер Худойназаров закончил съемки восьмисерийного фильма "Гетеры майора Соколова".

Возможно, уже в новом телевизионном сезоне картина, которую решено посвятить памяти сыгравшего в ней главную роль Андрея Панина, выйдет в эфир, сообщается в пресс-релизе.

Первые серии снимали в Крыму, затем съемки продолжились в Выборге и окрестностях. На несколько недель город перенесся в 1939 год: его заполонили кареты, ретро-автомобили, солдаты финской армии в аутентичной форме тех лет, а по железной дороге поехали старинные паровозы.

Дальше работа продолжилась в Пушкине и Санкт-Петербурге, чьи улицы "исполнили роль" Хельсинки.

Последним вышедшим в прокат кинофильмом с участием Панина на сегодня является лента Александра Прошкина "Искупление".

Напомним, Андрей Панин трагически погиб этой весной. Его тело с черепно-мозговой травмой обнаружили утром 7 марта в его квартире на Балаклавском проспекте. Тревогу подняли близкие актера, которые не могли связаться с ним в течение четырех дней.