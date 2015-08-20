В Культурном центре ЗИЛ открылась запись в новые секции

Фото предоставлено организаторами

С сентября москвичи смогут посещать новые курсы, лаборатории и кружи разных направлений. Их в новом сезоне организует Культурный центр ЗИЛ, сообщают организаторы.

На занятиях киношколы имени МакГаффина посетители узнают основы кинопроизводства и научатся создавать собственные короткометражные фильмы – работать с цветом, светом, звуком, сценарием.

Будет также работать экспериментальная студия аудио-видео технологий и лаборатория звука и записи "Нота тока".

Творческое направление будет представлено обучением фольклорной музыке, игре на бразильских барабанах и многом другом.

В танцевальных студиях все желающие научатся contemporary dance, street dance, salsa. В рамках спортивного направления проходят занятия по капоэйре.

День открытых дверей, во время которого можно будет познакомиться с новыми направлениями, состоится 13 сентября.