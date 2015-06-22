С 1 июля меняются тарифы на электроэнергию

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

В столичном регионе с 1 июля изменят тарифы на электроэнергию, сообщает пресс-служба "Мосэнергосбыта".

Так, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете в Москве составит 5,03 рубля (в ТиНАО – 4,65 рубля). Сейчас – 4,68 и 4,29 рубля соответственно. В Московской области – 4,54 рубля (сейчас – 4,18 рубля).

Сельское население и жители, проживающие в домах с электроплитами, будут платить 3,52 рубля (в ТиНАО – 3,26 рубля), в Московской области – 3,18 рубля. Сейчас – 3,28, 3 и 2,93 рубля соответственно.

Все изменения тарифов размещены на портале "Мосэнергосбыта".

Ранее M24.ru сообщало, что с 1 июля начнет действовать новый стандарт расчета субсидий на оплату ЖКХ. Льготы будут рассчитывать в с учетом взносов на капитальный ремонт.

Как оформить жилищную субсидию в центре госуслуг

Если семья из трех человек платит за капитальный ремонт, то получить льготы они смогут в том случае, если их максимальный доход не превышает 79 920 рублей. Для собственников жилых помещений, освобожденных от уплаты взносов на капремонт, максимальный доход семьи из трех человек – 71 820 рублей. Для льготников, живут в городских квартирах на основании договора социального найма, доход семьи не должен быть более 73 386 рублей. Субсидии получат и те семьи, которые тратят на оплату услуг ЖКХ более 10 процентов своего дохода.

Напомним, что 19 июня столичные власти утвердили новые тарифы на оплату ЖКХ. Совокупный рост тарифов составит 10 процентов при прогнозируемой среднегодовой инфляции в 16 процентов. Рост цены на услуги ЖКХ будет в 1,5 раза ниже инфляции.