Как не следует экономить на счетах за электричество

Как москвичи пытаются сэкономить на электричестве незаконным способом

Некоторые москвичи пытаются незаконно сэкономить на счетах за электричество. Так, они ставят специальные магниты на счетчики, которые по обещаниям продавцов могут помочь сэкономить на оплате электричества или воды, сообщает телеканал "Москва 24".

По запросу "магниты на счетчик" поисковик в интернете выдает тысячи ссылок. Цена – от 1,5 тысячи рублей, в зависимости от модели прибора учета, чьи показания покупатель хочет немного подкорректировать.

По словам сотрудника отдела внутреннего контроля службы безопасности компании "Мосэнергосбыт" Бориса Мартынца, тем, кто решил купить такие устройства и обхитрить снабжающие организации, грозит наказание.

"За выявленные факты хищения электроэнергии законодательством предусмотрено наказание, связанное с материальным воздействием, также сулит административная ответственность, а в особо сложных случаях и уголовная", – сказал Мартынец.

Как отметил главный эксперт отдела внутреннего контроля службы безопасности "Мосэнергосбыта" Сергей Синицын, сотрудники компании на проверки по одному и тому же адресу приходят каждые полгода.

"Прийти могут и не по плану, если вдруг показания счетчика вызвали подозрение, например, сумма в платежке резко сократилась. На неповрежденном счетчике специалисты обращают внимание на голографическую наклейку и сургучную пленку завода изготовителя", – рассказал он.

Как экономить электроэнергию дома

Синицын добавил, что на прибор учета могут устанавливаться дополнительные знаки визуального контроля. Это стикеры, которые клеятся на возможное место установки магнита. Если прислонить к нему магнит, он сработает, а в случае удаления магнита, останется несмываемый след.

Отметим, что эксперты предлагают немало вполне легальных способов сэкономить. Самый простой – заменить лампочки на светодиодные. Экономия может составить до 300 рублей в месяц, в зависимости от площади квартиры. Кроме того, проще экономить, если вы ведете ночной образ жизни. В столице с 23.00 до 07.00 действует специальный (ночной) тариф, который в два раза дешевле дневного.

Напомним, до 1 апреля 2015 года на сайте "Мосэнергосбыта" появится новый сервис по передаче показаний водосчетчиков и оплате услуг.

Пользователи личного кабинета по аналогии с порталом госуслуг смогут не только передавать показания электросчетчиков и оплачивать счета за электроэнергию, но и передавать показания приборов учета воды, оплачивать различные услуги ЖКХ, а также ряд других государственных и негосударственных услуг.

Аналогичный сервис будет доступен и в терминалах самообслуживания "Мосэнергосбыта", которые расположены в офисах компании и центрах госуслуг.

Ожидается, что к концу февраля количество пользователей личного кабинета на сайте компании достигнет 2,4 миллиона.